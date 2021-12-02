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В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус подхватили 662 жителя

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус подхватили 662 жителя

14:06, 02 дек 2021

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкортостане составляет 107696 с суточным приростом в 662 инфицированных.


Дома лечатся 6963 пациента, 4992 из которых старше 60 лет. Госпитализированы 514 зараженных, 329 из которых – пожилые. Тяжелое течение болезни наблюдается у 110 человек, 15 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки выписались 658 жителей республики, а всего выздоровели 96602 человека. При этом новыми жертвами ковида стали 34 пациента, а всего скончались 3617 жителей республики. 3234 из них были в пожилом возрасте.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация статистика коронавируса
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