Минздрав России изменил срок действия сертификата для переболевших COVID-19

18:31, 02 дек 2021

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что теперь действие сертификата о перенесенном коронавирусе теперь составляет год со дня выздоровления. По его словам, все документы уже оформляют на новый период, для старых действие продлевают автоматически.







«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — цитируют Кузнецова РИА Новости.



Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко ранее также заявлял, что в министерстве намерены продлить действие сертификата для переболевших ковидом с шести месяцев до одного года. До этого глава государства Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев.





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