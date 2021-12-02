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Минздрав России изменил срок действия сертификата для переболевших COVID-19

Минздрав России изменил срок действия сертификата для переболевших COVID-19

18:31, 02 дек 2021

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что теперь действие сертификата о перенесенном коронавирусе теперь составляет год со дня выздоровления. По его словам, все документы уже оформляют на новый период, для старых действие продлевают автоматически. 

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», —  цитируют Кузнецова РИА Новости. 

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко ранее также заявлял, что в министерстве намерены продлить действие сертификата для переболевших ковидом с шести месяцев до одного года. До этого глава государства Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. 


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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