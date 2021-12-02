Анна Попова сообщила о том, сколько дней может быть заразным больной COVID-19

18:43, 02 дек 2021

Больной коронавирусом может быть заразным на протяжении более чем 100 дней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«В некоторых случаях человек с коронавирусом может оставаться заразным более 100 дней», — рассказала Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда». Заявление транслировалось на их youtube-канале.







Ранее иммунолог рассказал, что болеющие коронавирусом бессимптомно менее заразны по сравнению с теми, кто переносят болезнь в легкой и тяжелой формах. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, период заразности при бессимптомном течении короче и длится от двух до четырех дней. У остальных этот период длится от семи до десяти дней, сказал Крючков.





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