В Башкирии за прошедшие сутки от ковида скончались 37 человек
11:48, 03 дек 2021
37 человек умерло и 660 заразились коронавирусной инфекцией в Республике Башкортостан за прошедшие сутки. Данные на 3 декабря сообщил республиканский оперативный штаб.
В итоге, общее количество зараженных с начала пандемии в республике составило 108 356 человек, скончавшихся – 3 654. Излечились за всё время 97 263 пациента, 661 - за последний день.
Первый компонент прививки от коронавируса поставили 2 014 556 человек, второй – 1 772 654 человека.
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