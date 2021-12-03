Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Коронавирус обнаружили у двух вернувшихся из ЮАР в Россию пассажиров

Коронавирус обнаружили у двух вернувшихся из ЮАР в Россию пассажиров

20:11, 03 дек 2021

У двух россиян, вернувшихся частным рейсом из Южно-Африканской Республики (ЮАР), выявили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что информация о штамме инфекции устанавливается. Также все пассажиры рейса изолированы на 14 дней.


Читайте также:

Михаил Мурашко сообщил, кто получит медотвод от вакцинации против COVID-19
Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: