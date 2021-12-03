Коронавирус обнаружили у двух вернувшихся из ЮАР в Россию пассажиров

20:11, 03 дек 2021

У двух россиян, вернувшихся частным рейсом из Южно-Африканской Республики (ЮАР), выявили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.







«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.



В Роспотребнадзоре отметили, что информация о штамме инфекции устанавливается. Также все пассажиры рейса изолированы на 14 дней.





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Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран.