Смертность от коронавируса в Башкирии за год выросла на 17000 процентов

11:04, 04 дек 2021

Росстат представил статистику смертности от коронавирусной инфекции по регионам. Согласно данным аналитиков, смертность от коронавируса в Башкирии за год увеличилась почти на 17 тысяч процентов.







Например, в октябре 2020 года коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 9 жителей Башкирии (у 8 из них вирус был идентифицирован, еще у одного нет). А вот уже в октябре 2021 осложнения вируса унесли жизнь 1524 человек (у 1362 вирус выявлен, еще у 162, возможно, не идентифицирован). Таким образом прирост смертельных случаев, по данным Росстата, увеличился почти на 17 тысяч процентов.





Еще у 45 пациентов, болевших ковидом и скончавшихся в октябре 2021 года, вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на ухудшение хронических болезней. В октябре 2020 умер от осложнений имеющихся хронических болезней только один пациент с коронавирусом.

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