Стало известно, когда ВОЗ приступит к проверке вакцины "Спутник V"

15:48, 04 дек 2021

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.







«Представление данных [РФПИ о вакцине] ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.



Там сообщили, что в конце ноября они провели встречу с представителями РФПИ. Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V».



Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news.





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