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Гинцбург настаивает на принятии закона о QR-кодах

Гинцбург настаивает на принятии закона о QR-кодах

18:51, 04 дек 2021

В России необходимо срочно ввести систему QR-кодов о прививке от COVID на федеральном уровне. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. С их помощью нужно жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

По словам Гинцбурга, носить маски в наше время крайне необходимо. «Маска, в первую очередь, защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — подытожил он.

Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин.


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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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