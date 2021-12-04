Гинцбург настаивает на принятии закона о QR-кодах

18:51, 04 дек 2021

В России необходимо срочно ввести систему QR-кодов о прививке от COVID на федеральном уровне. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.







«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. С их помощью нужно жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ.



По словам Гинцбурга, носить маски в наше время крайне необходимо. «Маска, в первую очередь, защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — подытожил он.



Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин.





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