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В Башкирии врачи Республиканского кардиологического центра провели сложную операцию 70-летней пациентке

В Башкирии врачи Республиканского кардиологического центра провели сложную операцию 70-летней пациентке

11:04, 05 дек 2021

Месяц назад пожилая женщина перенесла обширный инфаркт миокарда, после лечения которого ее начала беспокоить одышка при минимальных физических нагрузках.

Обследование подтвердило у пациентки одно из грозных осложнений инфаркта миокарда — разрыв межжелудочковой перегородки. В таком состоянии кровь начинает сбрасываться из левого желудочка в правый, что приводит к сердечной недостаточности и скоплению жидкости в легких.

Решено было прооперировать женщину. Операция длилась два часа. Пациентка родилась в «рубашке», говорят медики.


«Сама операция является филигранной, выполняется она только в кардиоцентре. Всего в РКЦ было выполнено 5 аналогичных операций», — рассказала главный врач РКЦ Ирина Николаева.

Сейчас женщина восстанавливается.

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Источник: Моя Уфа
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