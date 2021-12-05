В Башкирии врачи Республиканского кардиологического центра провели сложную операцию 70-летней пациентке

11:04, 05 дек 2021

Месяц назад пожилая женщина перенесла обширный инфаркт миокарда, после лечения которого ее начала беспокоить одышка при минимальных физических нагрузках.







Обследование подтвердило у пациентки одно из грозных осложнений инфаркта миокарда — разрыв межжелудочковой перегородки. В таком состоянии кровь начинает сбрасываться из левого желудочка в правый, что приводит к сердечной недостаточности и скоплению жидкости в легких.



Решено было прооперировать женщину. Операция длилась два часа. Пациентка родилась в «рубашке», говорят медики.





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«Сама операция является филигранной, выполняется она только в кардиоцентре. Всего в РКЦ было выполнено 5 аналогичных операций», — рассказала главный врач РКЦ Ирина Николаева.Сейчас женщина восстанавливается.





Источник: Моя Уфа