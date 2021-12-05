В Башкирии врачи Республиканского кардиологического центра провели сложную операцию 70-летней пациентке
11:04, 05 дек 2021
Месяц назад пожилая женщина перенесла обширный инфаркт миокарда, после лечения которого ее начала беспокоить одышка при минимальных физических нагрузках.
Обследование подтвердило у пациентки одно из грозных осложнений инфаркта миокарда — разрыв межжелудочковой перегородки. В таком состоянии кровь начинает сбрасываться из левого желудочка в правый, что приводит к сердечной недостаточности и скоплению жидкости в легких.
Решено было прооперировать женщину. Операция длилась два часа. Пациентка родилась в «рубашке», говорят медики.
Сейчас женщина восстанавливается.
Источник: Моя Уфа
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