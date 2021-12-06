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Аэропорт Уфы усилил антиковидные меры из-за нового штамма «омикрон»

Аэропорт Уфы усилил антиковидные меры из-за нового штамма «омикрон»

10:46, 06 дек 2021

Международный аэропорт Уфы усилил антиковидные меры из-за нового штамма «омикрон», сообщили в министерстве транспорта республики. Теперь по прибытию нужно обязательно пройти экспресс-тестирования на наличие коронавируса.

«Гражданам России, прибывающим из Ботсваны, ЮАР, Королевства Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании, а также иностранным гражданам, прибывающим из Китая, Израиля, Великобритании, необходимо пройти обязательное экспресс-тестирование на коронавирус в аэропорту прибытия», — проинформировали в аэропорту Уфы.

В сообщении уточняется, что ранее было принято решение ввести ограничение на въезд граждан ЮАР, Ботсваны, Королевства Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании и Гонконга, а также для тех, кто был в этих странах послдение 10 дней.


Ранее главный санитарный врач Башкирии Анна Казак сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока что не зарегистрирован в республике. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, эта разновидность ковида характеризуется высокой степенью инфицирования. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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