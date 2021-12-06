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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели еще 632 жителя

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели еще 632 жителя

12:27, 06 дек 2021

За сутки в Башкирии зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 110280 человек. Из них 6859 в настоящий момент находятся на амбулаторном лечении еще 450 госпитализированы.

Состояние 84 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в палатах интенсивной терапии. По данным главы регионального Минздрава более 90 процентов пациентов смогли побороть вирус: на сегодняшний день число выздоровевших составляет 99300 человек, из которых 639 выписались за последние сутки.

- Сейчас в республике развернуто 2800 инфекционных коек, их занятость составляет 70 процентов. Продолжается постепенное сокращение и перепрофилирование коек на лечение неинфекционных заболеваний, - отметил Забелин.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привились 81 процент населения, подлежащего иммунизации – 2031703 человека, полностью завершили вакцинацию 72 процента населения, подлежащего иммунизации – 1798250 жителей Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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