В Башкирии за сутки коронавирусом заболели еще 632 жителя
12:27, 06 дек 2021
За сутки в Башкирии зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 110280 человек. Из них 6859 в настоящий момент находятся на амбулаторном лечении еще 450 госпитализированы.
Состояние 84 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в палатах интенсивной терапии. По данным главы регионального Минздрава более 90 процентов пациентов смогли побороть вирус: на сегодняшний день число выздоровевших составляет 99300 человек, из которых 639 выписались за последние сутки.
Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привились 81 процент населения, подлежащего иммунизации – 2031703 человека, полностью завершили вакцинацию 72 процента населения, подлежащего иммунизации – 1798250 жителей Башкирии.