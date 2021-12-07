В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 624 человека

12:04, 07 дек 2021

624 человека заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Общее число инфицированных в республике составляет 110 906 человек. Данные на 7 декабря опубликовал оперштаб региона.







Всего от COVID-19 вылечились 99 835 пациентов, в том числе 626 выздоровели за последний день. Скончались от коронавируса 26 пациентов, с начала пандемии – 3 790.



Вакцинировались от ковида первым компонентом – 2 038 768 человек, завершили вакцинацию – 1 810 837 человек.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии ввел очередные антиковидные ограничения. В первую очередь, они касаются пассажиров общественного транспорта.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram