В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 624 человека
12:04, 07 дек 2021
624 человека заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Общее число инфицированных в республике составляет 110 906 человек. Данные на 7 декабря опубликовал оперштаб региона.
Всего от COVID-19 вылечились 99 835 пациентов, в том числе 626 выздоровели за последний день. Скончались от коронавируса 26 пациентов, с начала пандемии – 3 790.
Вакцинировались от ковида первым компонентом – 2 038 768 человек, завершили вакцинацию – 1 810 837 человек.
Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии ввел очередные антиковидные ограничения. В первую очередь, они касаются пассажиров общественного транспорта.
Источник:
ufa.aif.ru
Читайте также