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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 624 человека

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 624 человека

12:04, 07 дек 2021

624 человека заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Общее число инфицированных в республике составляет 110 906 человек. Данные на 7 декабря опубликовал оперштаб региона.

Всего от COVID-19 вылечились 99 835 пациентов, в том числе 626 выздоровели за последний день. Скончались от коронавируса 26 пациентов, с начала пандемии – 3 790.

Вакцинировались от ковида первым компонентом – 2 038 768 человек, завершили вакцинацию – 1 810 837 человек.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии ввел очередные антиковидные ограничения. В первую очередь, они касаются пассажиров общественного транспорта.


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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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