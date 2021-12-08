Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии суточный прирост заболеваемости коронавирусом снизился до 611 случаев

В Башкирии суточный прирост заболеваемости коронавирусом снизился до 611 случаев

11:38, 08 дек 2021

Министерство здравоохранения республики обнародовало актуальные данные о распространении коронавируса. На 11 часов 8 декабря в Башкирии зарегистрировано 111 517 заболевших COVID-19. Суточный прирост снизился до 611 случаев.

Выздоровели за период пандемии 100 457 человек, 622 из них — за минувшие 24 часа. Скончались от инфекции 35 пациентов. Общее число смертей выросло до 3825.

Привились первым компонентом вакцины против COVID-19 2 048 012 жителей республики. Завершили иммунизацию 1 825 209 граждан.

Ранее сообщалось о том, что В России сократили срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.


Читайте также:

Глава Башкирии ввел очередные антиковидные ограничения
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: