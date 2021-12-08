В Башкирии суточный прирост заболеваемости коронавирусом снизился до 611 случаев

11:38, 08 дек 2021

Министерство здравоохранения республики обнародовало актуальные данные о распространении коронавируса. На 11 часов 8 декабря в Башкирии зарегистрировано 111 517 заболевших COVID-19. Суточный прирост снизился до 611 случаев.







Выздоровели за период пандемии 100 457 человек, 622 из них — за минувшие 24 часа. Скончались от инфекции 35 пациентов. Общее число смертей выросло до 3825.



Привились первым компонентом вакцины против COVID-19 2 048 012 жителей республики. Завершили иммунизацию 1 825 209 граждан.



Ранее сообщалось о том, что В России сократили срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.





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