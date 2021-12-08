14:34, 08 дек 2021

Власти Башкирии собираются ввести онлайн приемы врачей. Граждане получат возможность обращаться к специалистам дистанционно.







На законодательном уровне было достигнуто разрешение для проведения телемедицинских консультаций в режиме "пациент-доктор", - сообщает заместитель министра здравоохранения Динара Еникеева. В результате пандемии врачи первичного звена были вынуждены искать иные форматы взаимодействия с пациентами. При этом на данный момент система еще не идеальна и нуждается в доработках.





Замминистра добавила, что реализация нововведений намечена на 2022 г. Сперва врач и пациент проведут очную встречу, в процессе которой будет проведено обследование и назначено лечение. В дальнейшем медик будет осуществлять дистанционный контроль за вверенным ему пациентом.

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