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За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 34 пациента

За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 34 пациента

12:01, 10 дек 2021

На 11 часов 10 декабря в республике зарегистрировано 112 679 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Актуальные данные предоставил региональный Минздрав. В Башкирии за сутки выявили 573 носителей коронавируса.


Выздоровел за все время 101 701 человек. За минувшие 24 часа выписался 621 житель республики. Скончались от инфекции еще 34 пациента, всего — 3890 жертв.

Привились первым компонентом вакцины против COVID-19 2 069 720 человек. Завершили иммунизацию 1 858 668 граждан.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии поручил создать запас лекарств к новогодним праздникам.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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