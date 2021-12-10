За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 34 пациента
12:01, 10 дек 2021
На 11 часов 10 декабря в республике зарегистрировано 112 679 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Актуальные данные предоставил региональный Минздрав. В Башкирии за сутки выявили 573 носителей коронавируса. Выздоровел за все время 101 701 человек. За минувшие 24 часа выписался 621 житель республики. Скончались от инфекции еще 34 пациента, всего — 3890 жертв.
Привились первым компонентом вакцины против COVID-19 2 069 720 человек. Завершили иммунизацию 1 858 668 граждан.