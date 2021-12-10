В Башкирии 11000 медработников, переболевшие коронавирусом, получили страховые выплаты

14:53, 10 дек 2021

Порядка 11 тысяч медицинских работников, переболевших COVID-19, получили единовременные страховые выплаты в текущем году в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения региона.







Сообщается, что Башкирия занимает первое место в РФ по объему произведенных республиканским отделением фонда социального страхования выплат медицинским работникам, инфицированных коронавирусом. Так, с начала года около 11 тысяч медиков получили выплаты на сумму порядка 898 миллионов рублей.





«Причина не в большом количестве заболевших, а в хорошо организованной работе по учету и расследованию случаев инфицирования и конструктивной работе специалистов регионального отделения фонда социального страхования», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина.



Отмечается, что благодаря взаимодействию всех сторон социального партнерства в Башкирии отказы в выплатах фонда социального страхования встречаются редко.

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