Какие выплаты положены молодым медикам в селах и деревнях

17:27, 10 дек 2021

В Башкирии продолжается работа по поддержке медицинских работников в селах и деревнях. Для этих целей в республике ведется работа по четырем программам.







Отметим, что в Башкирии на выплаты по программе «Земский доктор» выделено 147 млн 250 тысяч рублей из федерального и республиканского бюджетов. В текущем году 83 врача получат 1,5 млн рублей, а 10 фельдшеров, акушерок и медицинских сестер получат по 750 тысяч рублей. Кроме того, 1 млнрублей выплатят 10 врачам и 500 тысяч рублей получат 2 фельдшера. Программа распространяется на тех сотрудников, которые трудоустроены с 2021 года.



По программе «Земский фельдшер» предусмотрено выделение единовременного пособия в размере 500 тысяч рублей фельдшерам, принятым на работу с начала 2016 года. В этом году пособия получили 17 фельдшеров, всего планируется выдать средства 38 сотрудникам.





Также в Башкирии единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей получат врачи дефицитных специальностей. В текущем году по этой программе запланированы выплаты 143 врачам.



Четвертая программа подразумевает выдачу 1 млн рублей медработникам с высшим образованием, которые с 2012 года переехали в сельские населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек. В этом году такую компенсацию получат 150 врачей в республике.



Все медики, желающие поучаствовать в программе, могут ознакомиться с условиями на сайте Минздрава РБ. Специалисты ведомства рассматривают кандидатуры по определенным требованиям:

высшее или среднее специальное образование;

возраст от 24 до 50 лет;









наличие специализации по открытым вакансиям;

отсутствие неисполненных ранее обязательств по программе;

готовность заключить контракт на работу сроком 5 лет;

отсутствие жилья в местности, куда планируется переезд.





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