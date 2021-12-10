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Вакцинация от коронавируса подростков начнется до конца 2021 года

Вакцинация от коронавируса подростков начнется до конца 2021 года

17:13, 10 дек 2021

Посетивший Пермь глава Минздрава рассказал, что прививать от Covid возрастную категорию граждан 12-17 лет будут уже до Нового года.



"До начала будущего года первоначальная вакцинация пройдет по всей стране", - цитируют Мурашко в ТАСС.

В борьбе с коронавирусом будет использоваться прошедшая регистрацию 24.10.2021 вакцина "Спутник М", которая включает в себя 2 компонента. Период между первым и вторым уколами составит 3 недели.

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Теги: вакцинация Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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