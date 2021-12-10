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Главный санитарный врач Башкирии рекомендовала противникам вакцинации не читать Конституцию выборочно

Главный санитарный врач Башкирии рекомендовала противникам вакцинации не читать Конституцию выборочно

17:46, 10 дек 2021

Глава Роспотребнадзора Башкортостана Анна Казак порекомендовала противникам вакцинации и ограничений, действующих на территории республики, не высказываться о притеснениях, а внимательно ознакомится с основным законом РФ.

"Конституцию нужно читать полностью, а не выборочно. Не только отдельные субъекты, но и страна в целом обязана привлекать граждан к культуре здорового образа жизни. В 55-й статье Конституции РФ указано, что государство может прибегать к ограничительным мерам, включая и свободы, если это необходимо для достижения и охраны общественного здоровья", - поделилась А. Казак в эфире ТК БСТ.

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Теги: Коронавирус в Башкирии
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