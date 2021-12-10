Россиянам предложили 10 тысяч рублей за испытание новой вакцины от коронавируса

22:19, 10 дек 2021

Гражданам России предложили 10 т.р. за испытание инновационной вакцины от коронавируса.







НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи объявил набор добровольцев в возрасте 18-55 лет для тестирования новой ковид-вакцины. Из бюджета для данных испытаний выделили более девяти миллионов рублей. Планируется собрать 920 желающих, каждый из них может рассчитывать на 10 000 р. На 1-ом этапе испытаний будет вовлечен 360 доброволец, на 2-ом привлекут 560 человек.



Новый вариант вакцины отличается тем, что в ее основе отсутствуют вирусоподобные молекулы. Вместо ослабленных генетических частиц вируса ученые использовали их искусственную имитацию.









Ранее сообщалось главный санитарный врач Башкирии рекомендовала противникам вакцинации не читать Конституцию выборочно. Она считает, что введенные антиковидные меры в республике не нарушают ничьих прав

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