Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 559 пациентов

16:09, 11 дек 2021

В Башкирии с начала пандемии выявили 113 238 заболевших коронавирусом, сообщил региональный минздрав. По информации ведомства, за сутки выявили 559 заболевших.



В министерстве уточнили, что в тяжелом состоянии среди заболевших сейчас 101 пацент, на ИВЛ – 5 человек. Амбулаторно лечатся 6 623 человек. Всего умерло за весь период с начала пандемии 3 919 человек, за сутки скончались 53 человека.



Вакцинировано 2 079 048 человек (83,7% от подлежащего вакцинации населения).



Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) - 1 873 722 человека (75,4% от подлежащего населения).



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