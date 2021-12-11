Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 559 пациентов
16:09, 11 дек 2021
В Башкирии с начала пандемии выявили 113 238 заболевших коронавирусом, сообщил региональный минздрав. По информации ведомства, за сутки выявили 559 заболевших. В министерстве уточнили, что в тяжелом состоянии среди заболевших сейчас 101 пацент, на ИВЛ – 5 человек. Амбулаторно лечатся 6 623 человек. Всего умерло за весь период с начала пандемии 3 919 человек, за сутки скончались 53 человека.
Вакцинировано 2 079 048 человек (83,7% от подлежащего вакцинации населения).
Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) - 1 873 722 человека (75,4% от подлежащего населения).