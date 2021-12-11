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Подросткам выплатят по 15 000 рублей за участие в испытаниях вакцины «Спутник М»

Подросткам выплатят по 15 000 рублей за участие в испытаниях вакцины «Спутник М»

20:25, 11 дек 2021

Прошедшим испытание новой подростковой вакцины "Спутник М", которые сдали кровь на иммунную реакцию, пообещали по 15 т.р. Деньги получат и те, кому будет введена плацебо.


На 3-ем этапе активных исследований 2,4 тыс. добровольцев от двенадцати до семнадцати лет будут привиты, а еще 600 подростков получат "пустышку. В какую из частей попадут желающие – решит жребий. Распределение участников будет скрыто как от них самих, так и от ученых.

Ранее, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей озвучила основные симптомы штамма коронавируса «омикрон».

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Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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