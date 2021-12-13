Коронавирус в Башкирии за последние сутки выявили у 529 человек

11:53, 13 дек 2021

На 11 часов 13 декабря в республике зарегистрировано 114 308 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 529 человек. Это на 12 меньше, чем днем ранее. Актуальные данные предоставил региональный Минздрав.







Выздоровели за период пандемии 103 419 жителей Башкирии. За минувшие сутки выписались 539 граждан. К сожалению, люди продолжают умирать коронавируса. За сутки скончались 32 пациента, всего — 3985.



Продолжается прививочная кампания в Башкирии. Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 084 736 человек. Завершили иммунизацию 1 882 703 гражданина.



Ранее сообщалось о том, что подросткам выплатят по 15 000 рублей за участие в испытаниях вакцины «Спутник М».





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