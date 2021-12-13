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QR-коды будут выдавать по результатам теста на антитела

QR-коды будут выдавать по результатам теста на антитела

13:28, 13 дек 2021

Россияне, получившие положительный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 января 2022 года смогут сдать анализы на антитела и получить документ переболевшего COVID и QR-код. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему СOVID», — заявила Голикова на заседании Госдумы РФ. Заявление приводит telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Решение о выдаче QR-кодов россиянам ранее было анонсировано главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По ее словам, изменения в систему QR-кодов зависят от заключения специалистов — защищен переболевший человек от коронавируса, или нет.

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии
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