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В Башкирии первым компонентом вакцины привились более 2 млн 800 человек

В Башкирии первым компонентом вакцины привились более 2 млн 800 человек

16:46, 13 дек 2021

В Башкирии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 2 млн 84 тысячи 736 жителей. Это 83,9% от подлежащего вакцинации населения. Об этом на оперативном совещании рассказал вице-премьер – министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

По его словам, полностью завершили вакцинацию 1 млн 882 тысячи 703 человека. Регион получил еще более 2,7 млн доз прививок. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 13 декабря превысило 114,3 тысячи человек. За сутки подтвердили 529 новых случаев заражения. Всего выздоровели 103,4 тысячи граждан.


Глава региона Радий Хабиров поручил Минздраву обеспечить готовность системы здравоохранения к новогодним праздникам, создать необходимые запасы лекарств и расходных материалов.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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