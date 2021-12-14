В Башкирии на госпитализации с коронавирусом находятся 45 детей
09:49, 14 дек 2021
В Республике Башкортостан по данным на 13 декабря в больницах с диагнозом коронавирусная инфекция находятся 45 несовершеннолетних детей.
Из них 39 пациентов проходят лечение в республиканской клинической инфекционной больнице, еще 6 – в горбольнице №17. Об этом рассказали в пресс-центре республиканского Минздрава.
На данный момент диагноз SARS-CoV-2 подтвердился у 6 904 жителей Республики Башкортостан, 6 550 человек лечатся от инфекции на дому. Остальные 354 пациента находятся в госпиталях для лечения больных коронавирусом: 92 человека переносят болезнь тяжело, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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