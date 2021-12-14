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В Башкирии за последние сутки коронавирусом заболели 512 человек

В Башкирии за последние сутки коронавирусом заболели 512 человек

11:48, 14 дек 2021

31 умерший и 512 заболевших коронавирусом выявлено в Башкирии по данным на 14 декабря. Об этом сообщается в группе администрации главы региона в соцсети «Вконтакте».


Всего с начала пандемии Covid-19 заболели 114 820 человек, умерли за этот же период - 4016. Вылечились за все время 103 955 пациентов, 536 - за последние сутки.

Вакцинировались от коронавируса первым компонентом 2 093 283 человека, вторым - 1 896 987.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на госпитализации с коронавирусом находятся 45 детей. Об этом рассказали в пресс-центре республиканского Минздрава.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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