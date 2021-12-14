Пневмония в Башкортостане: можно ли остановить эпидемию?

16:21, 14 дек 2021

По данным территориального управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, в 2020 году в регионе резко возросло количество случаев инфекционных заболеваний органов дыхания. Одновременно увеличилась смертность от болезней данной группы: она составила 176,4 на 100 000 населения при среднем показателе по РФ 65,9 на 100 000. Специалисты связывают это, в том числе, со снижением темпов вакцинации против пневмококковой инфекции. В последние годы основные усилия система здравоохранения прилагает к тому, чтобы защитить население страны от новой коронавирусной инфекции. При этом график необходимых прививок, обозначенных в национальном календаре в качестве обязательных, в силу разных причин нарушается, что негативно сказывается на общей эпидемической ситуации.







Чаще, чем в предыдущие годы, жители Башкортостана стали болеть внебольничной пневмонией — воспалением легких, которое возникло вне стационара или было диагностировано в первые 48 часов с момента госпитализации. Это один из часто встречающихся вариантов течения заболевания у взрослых пациентов. В 2020 году в республике было зафиксировано 58 861 пациентов с этим заболеванием (в 2017 году — 19 236 человек).



По статистике, представленной до ситуации с новой коронавирусной инфекцией, до 70 % всех случаев пневмонии и 30-50 % внебольничных пневмоний обусловлено воздействием болезнетворного микроорганизма Streptococcus pneumoniae.





Успешность лечения и исход заболевания зависят от разных факторов, среди которых не последнюю роль играет возраст. Показатели смертности от пневмонии особенно высоки среди людей с иммунодефицитными состояниями, лиц пожилого и старческого возраста при наличии сопутствующих заболеваний (ХОБЛ, злокачественные новообразования, алкоголизм, сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы и др.), а также в случае тяжелого течения болезни. У пациентов с пневмонией из этих групп вероятность летального исхода возрастает до 15-58 % . Также в группу высокого риска входят дети от рождения до 2 лет.



Обычно пневмонии, вызванные пневмококковой инфекцией, протекают бурно и вызывают тяжелые осложнения: бактериемию (сепсис), менингит, отит и др. Пневмококковая бактериемия с летальностью до 10 % развивается у одного из 4 пациентов; при пневмококковом менингите летальность возрастает до 14 %.



Тяжелое течение заболевания и возможный неблагоприятный прогноз стали ключевыми причинами того, что иммунизация от пневмококковой инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В обязательном порядке получают прививки от пневмококка дети до 2 лет, так же необходимо вакцинировать призывников , лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких, и граждан, проживающих в домах престарелых и других организациях социального обслуживания . Причем для взрослых рекомендуется сочетать вакцинацию от пневмококка с прививкой от гриппа.









Рафаэль Галиевич Яппаров, Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по ВИЧ инфекции в Приволжском Федеральном округе, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, к.м.н., прокомментировал эпидемическую ситуацию в Башкортостане: «В связи с объективными причинами мы видим определенное замедление темпов вакцинации от пневмококка. Так, в 2021 году планировалось привить 84 200 человек, в том числе детей первого года жизни – 41600. Фактически за 10 месяцев иммунизацию получили 67 498 человек, в том числе детей 33541; из 42 600 взрослых за тот же период вакцинированы 33 957 человек. Считаю, мы должны выполнить все обязательства перед населением республики, провести вакцинопрофилактику в полном объеме до конца года, чтобы таким образом защитить от пневмококка и вызываемых им тяжелых заболеваний наиболее нуждающихся в этом жителей Башкортостана».