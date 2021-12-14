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Вакцину «Спутник V» адаптировали под штамм «Омикрон»

Вакцину «Спутник V» адаптировали под штамм «Омикрон»

16:36, 14 дек 2021

Российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.


«Такие конструкции в институте созданы, они уже собраны, и когда будет получен ответ на тот вопрос, который мы с вами сейчас обсуждаем, естественно, министерство даст разрешение на определенный объем доклинических и клинических исследований. Данные об эффективности вакцины „Спутник V“ против штамма коронавируса „Омикрон“ могут быть получены уже на следующей неделе», — сказал Гинцбург в эфире телеканал «Россия 24».

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Источник: ura.news
Теги: вакцинация Коронавирус в Башкирии
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