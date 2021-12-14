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Путин поручил увеличить в два раза выплаты медикам, которые борются с COVID-19

Путин поручил увеличить в два раза выплаты медикам, которые борются с COVID-19

19:45, 14 дек 2021

Российские врачи, которые борются с коронавирусной инфекцией, получат двойные надбавки за работу в новогодние праздники. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — сказал Путин. Его слова приводятся на официальном сайте правительств РФ.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ выступили с инициативой платить медикам за привитых от коронавируса. Таким образом власти намерены простимулировать рост числа вакцинированных в стране.


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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии
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