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Татьяна Голикова рассказала о заразности штамма коронавируса "Омикрон"

Татьяна Голикова рассказала о заразности штамма коронавируса "Омикрон"

20:16, 14 дек 2021

Один человек, зараженный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом „Омикрон“ может заразить 3-3,5 человека, в то время, как по варианту „дельта“ этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается», — сказала Голикова. Ее слов приводятся на официальном сайте правительства РФ.

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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