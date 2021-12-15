В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 498 пациентов

12:32, 15 дек 2021

Скончались от инфекции 28 пациентов.







Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные статистические данные о распространении коронавируса в регионе. За сутки было выявлено 498 новых случаев инфицирования. За все время, по данным на 11 часов 15 декабря, в республике зарегистрировали 115 318 заболевших COVID-19.



Выздоровели за все время 104 462 человека — 90% от числа инфицированных. За минувшие 24 часа выписались 507 жителей Башкирии. Скончались еще 28 пациентов. Всего болезнь забрала 4044 жизни.



Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 101 424 человека. Завершили иммунизацию 1 910 652 жителя Башкирии.





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