В Минздраве Башкирии сообщили о скорой поставке в республику подростковой вакцины «Спутник М»

10:46, 16 дек 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в ближайшее время в республику будет поставлена вакцина от коронавируса для подростков. Она называется «Спутник М». Об этом чиновник сообщил сегодня, 16 декабря, во время заседания в местном парламенте.







– В ближайшее время ожидается поставка «Спутник М» для вакцинации подростков от 12 до 18 лет. – передал Забелин.



Ранее глава республиканского Минздрава говорил, что прививка от COVID-19 для подростков будет введена в гражданский оборот до конца текущего года.





Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии ввел новые ковид-ограничения в республике. Обязательный режим самоизоляции в течение двух недель с прохождением ПЦР-теста на COVID-19 должны соблюдать прибывшие в Башкирию из некоторых иностранных государств.

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