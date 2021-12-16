Башкортостан вышел на 2 место по показателям смертности от коронавируса

12:17, 16 дек 2021

Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что высокая смертность связана с тем, что в Башкирии проживает большое количество человек.







В Башкирии за год умерло 59 тысяч человек, об этом сообщили сегодня на заседании Государственного Собрания Курултая Республики.



По словам Забелина, смертность растет и в целом по России, поэтому нельзя считать Башкирию каким-то антилидером в сложившейся ситуации.

- Это связано, в первую очередь с тем, что у нас многомиллионная республика. Статистику минздрав никогда не скрывает, - сообщил министр.





Также Забелин отметил, что помимо летальных исходов от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, республика выходит на второе место по смертности от ковида - суммарно скончалось около 4 тысяч человек за весь период пандемии.



Были названы цифры и по младенческой смертности - 5,5% по Башкирии и 4,4% по России.

- Здесь цифры также не говорят, что мы в числе антилидеров. Есть субъекты, в которых этот показатель достигает 8%. Мы, в свою очередь, теряем 200 младенцев за год, из них 35 детей умирают по неосторожности родителей, - подчеркнул Забелин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Известно, что в Башкирии младенческая смертность за 10 лет сократилась практически в два раза.