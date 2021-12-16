Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Башкортостан вышел на 2 место по показателям смертности от коронавируса

Башкортостан вышел на 2 место по показателям смертности от коронавируса

12:17, 16 дек 2021

Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что высокая смертность связана с тем, что в Башкирии проживает большое количество человек.

В Башкирии за год умерло 59 тысяч человек, об этом сообщили сегодня на заседании Государственного Собрания Курултая Республики.

По словам Забелина, смертность растет и в целом по России, поэтому нельзя считать Башкирию каким-то антилидером в сложившейся ситуации.

- Это связано, в первую очередь с тем, что у нас многомиллионная республика. Статистику минздрав никогда не скрывает, - сообщил министр.

Также Забелин отметил, что помимо летальных исходов от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, республика выходит на второе место по смертности от ковида - суммарно скончалось около 4 тысяч человек за весь период пандемии.

Были названы цифры и по младенческой смертности - 5,5% по Башкирии и 4,4% по России.

- Здесь цифры также не говорят, что мы в числе антилидеров. Есть субъекты, в которых этот показатель достигает 8%. Мы, в свою очередь, теряем 200 младенцев за год, из них 35 детей умирают по неосторожности родителей, - подчеркнул Забелин.
Известно, что в Башкирии младенческая смертность за 10 лет сократилась практически в два раза.

Читайте также:

В Башкирии открыли боксы для больных штаммом «омикрон»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: