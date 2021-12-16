Башкортостан вышел на 2 место по показателям смертности от коронавируса
12:17, 16 дек 2021
Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что высокая смертность связана с тем, что в Башкирии проживает большое количество человек.
В Башкирии за год умерло 59 тысяч человек, об этом сообщили сегодня на заседании Государственного Собрания Курултая Республики.
По словам Забелина, смертность растет и в целом по России, поэтому нельзя считать Башкирию каким-то антилидером в сложившейся ситуации.
Также Забелин отметил, что помимо летальных исходов от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, республика выходит на второе место по смертности от ковида - суммарно скончалось около 4 тысяч человек за весь период пандемии.
Были названы цифры и по младенческой смертности - 5,5% по Башкирии и 4,4% по России.
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