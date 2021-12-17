Новогодние каникулы в России могут быть продлены: мнение вирусолога
15:51, 17 дек 2021
Эксперт полагает, что и без того длинные выходные могут стать еще продолжительнее. Профессор вирусологии П. Чумаков заявляет о вполне возможной изоляции населения из-за обострений обстановки связанных со штаммом омикрон.
В то же время, согласно опросу, каждый десятый житель России и без этих ограничений, за счет отгулов и отпусков, собирается продлить себе новогодние каникулы.
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