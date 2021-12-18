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Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердился у 493 жителей

Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердился у 493 жителей

14:38, 18 дек 2021

В Башкирии последние дни наблюдается постепенное снижение выявляемых каждый день фактов коронавируса. За последние сутки было подтверждено 493 новых случая.

Всего в Башкирии за период пандемии, по данным на 18 декабря, зафиксировали 116 802 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб региона. Также за это время было выписано 105 847 человек, в том числе за сутки – 487.

Увеличилось и число погибших от коронавируса. За сутки отмечено 26 летальных исходов. Всего скончались с начала пандемии 4 121 пациентов.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав Башкирии намерен построить «еще как минимум три» инфекционных госпиталя.


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Источник: bash.news
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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