Коронавирус в Башкирии за сутки подтвердился у 493 жителей
14:38, 18 дек 2021
В Башкирии последние дни наблюдается постепенное снижение выявляемых каждый день фактов коронавируса. За последние сутки было подтверждено 493 новых случая.
Всего в Башкирии за период пандемии, по данным на 18 декабря, зафиксировали 116 802 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб региона. Также за это время было выписано 105 847 человек, в том числе за сутки – 487.
Увеличилось и число погибших от коронавируса. За сутки отмечено 26 летальных исходов. Всего скончались с начала пандемии 4 121 пациентов.
Ранее сообщалось о том, что Минздрав Башкирии намерен построить «еще как минимум три» инфекционных госпиталя.