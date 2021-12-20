В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заболели 490 человек

11:47, 20 дек 2021

490 человек заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Общее число инфицированных в республике составило 117 783 человека. Данные на 20 декабря опубликовал региональный оперштаб.







Всего от COVID-19 вылечились 106 807 жителей республики, в том числе 487 выздоровели за минувшие сутки. Скончались от коронавируса за последний день 26 пациентов, за всё время – 4162.



Вакцинировались первым компонентом – 2 133 517 человек, завершили вакцинации – 1 955 796 человек.



Ранее сообщалось о том, что Минздрав Башкирии намерен построить «еще как минимум три» инфекционных госпиталя. Новые лечебницы могут появиться в селе Месягутово, а также в городах Кумертау и Нефтекамске.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram