Прививку от коронавируса включили в национальный календарь

22:58, 20 дек 2021

Минздрав включил прививку от COVID в национальный календарь



Прививка от коронавируса включена в национальный календарь прививок. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. Приказ размещен на официальном портале трудовой информации.



«Национальный календарь профилактических прививок. Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в документе.



Помимо прививки от коронавируса в календарь попали десятки других. В их числе — прививка против кори, малярии, дифтерии и гепатита.



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