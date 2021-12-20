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Прививку от коронавируса включили в национальный календарь

Прививку от коронавируса включили в национальный календарь

22:58, 20 дек 2021

Минздрав включил прививку от COVID в национальный календарь


Прививка от коронавируса включена в национальный календарь прививок. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. Приказ размещен на официальном портале трудовой информации.

«Национальный календарь профилактических прививок. Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Помимо прививки от коронавируса в календарь попали десятки других. В их числе — прививка против кори, малярии, дифтерии и гепатита.

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Источник: ura.news
Теги: вакцинация здравоохранение Коронавирус в Башкирии
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