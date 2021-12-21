Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 484 пациентов

11:42, 21 дек 2021

Сегодня, 21 декабря, на оперативном совещании в мэрии с докладом выступила Галина Пермина. Специалист Управления Роспотребнадзора РБ рассказала о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и Уфе.







В Башкирии зарегистрировали с нарастающим итогом 118 267 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост — 484 человека. На столицу приходится 38 тысяч носителей коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявили 166 уфимцев с COVID-19. Сергей Греков добавил, что в Уфе вакцинировались против коронавируса 90,7% от планового показателя.



Что касается ОРВИ и гриппа, то показатель заболеваемости на сегодняшний день превышает эпидемиологический порог в столице Башкирии на 105%. Кроме того, в Уфе зарегистрирован «незначительный» рост случаев внебольничной пневмонии.





Мэр Сергей Греков попросил в преддверии праздников усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в торговых центрах и общественном транспорте.

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