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Глава Башкирии поручил провести модернизацию всех ветхих ФАПов

Глава Башкирии поручил провести модернизацию всех ветхих ФАПов

10:27, 24 дек 2021

До 2024 года в Башкирии проведут модернизацию 400 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом Радий Хабиров рассказал на выездном совещании «Здравчас».

Руководитель республики поручил муниципалитетам совместно с Минздравом региона провести полную ревизию ФАПов и внести изменения в программу модернизации, включив в нее все ветхие здания.

«К 2024 году старых медучреждений быть не должно», – подчеркнул Радий Хабиров.

Он также отметил, что в январе следующего года специалисты Контрольного управления главы проверят деятельность фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах. Это связано с информацией о том, что ряд новых объектов не функционируют из-за отсутствия фельдшера.


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович здравоохранение
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