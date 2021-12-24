Глава Башкирии поручил провести модернизацию всех ветхих ФАПов
10:27, 24 дек 2021
До 2024 года в Башкирии проведут модернизацию 400 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом Радий Хабиров рассказал на выездном совещании «Здравчас».
Руководитель республики поручил муниципалитетам совместно с Минздравом региона провести полную ревизию ФАПов и внести изменения в программу модернизации, включив в нее все ветхие здания.
«К 2024 году старых медучреждений быть не должно», – подчеркнул Радий Хабиров.
Он также отметил, что в январе следующего года специалисты Контрольного управления главы проверят деятельность фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах. Это связано с информацией о том, что ряд новых объектов не функционируют из-за отсутствия фельдшера.