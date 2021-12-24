Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 407 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 407 пациентов

14:07, 24 дек 2021

Общее число зарегистрированных фактов инфицирования ковидом в Башкирии составляет 119562 с суточным приростом 407 зараженных.


За день врачи выписали 449 подопечных, а всего вылечились 108679 жителей республики. Жертвами вируса стали 4254 пациента, 17 из которых скончались за сутки.

Всего в России зарегистрировано 10343353 случая инфицирования ковидом, 24703 из которых врачи выявили за сутки. Излечиться успели 9180379 россиян, 41213 из которых выписались за день. Новыми жертвами стали 998 пациентов, а всего скончались 302269 жителей страны.

Читайте также:

Прививку от коронавируса включили в национальный календарь
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: