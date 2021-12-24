Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 407 пациентов
14:07, 24 дек 2021
Общее число зарегистрированных фактов инфицирования ковидом в Башкирии составляет 119562 с суточным приростом 407 зараженных. За день врачи выписали 449 подопечных, а всего вылечились 108679 жителей республики. Жертвами вируса стали 4254 пациента, 17 из которых скончались за сутки.
Всего в России зарегистрировано 10343353 случая инфицирования ковидом, 24703 из которых врачи выявили за сутки. Излечиться успели 9180379 россиян, 41213 из которых выписались за день. Новыми жертвами стали 998 пациентов, а всего скончались 302269 жителей страны.