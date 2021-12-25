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Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 379 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 379 пациентов

13:01, 25 дек 2021

Минздрав Башкирии опубликовал новые данные по заражению коронавирусной инфекцией на 25 декабря.


Стали известны новые цифры коронавирусной статистики. В республике за сутки выявлено 379 новых случаев заражения COVID-19. 

21 человек скончались от инфекции. На лечении в стационарах находятся 239 человек, большинство — в возрасте «60+». 83 пациента – в тяжелом состоянии, к аппарату ИВЛ подключен один человек. 

Врачи напоминают, вакцинация остаётся главным методом борьбы с пандемией и рекомендуют не затягивать с прививкой. Полную иммунизацию уже прошли около двух миллионов жителей республики.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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