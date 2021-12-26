Коронавирус в Башкирии за последние сутки выявлен у 348 пациентов

15:09, 26 дек 2021

По данным на 26 декабря в Башкирии подтвердили 120 289 случай коронавирусной инфекции (+348 человек за последние сутки).







В стационарах — 220 человек, в том числе в возрасте 60+ — 162 пациента. Из них в тяжелом состоянии — 65, на ИВЛ — 1. На амбулаторном — 6 283 человек, в том числе в возрасте 60+ — 3 889 пациента.



Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 45. Выписанных пациентов с пневмонией - 87.



Всего выздоровели 109 489 человек, из них 399 – за минувшие сутки.





Зарегистрирован 21 случай смерти от COVID-19. Всего умерших — 4 297 человек, в том числе в возрасте 60+ — 3 865 человек.



I компонент вакцины получили – 2 171 331 человек; II компонент вакцины получили – 2 013 029 человек. Количество ревакцинированных граждан — 199 452.





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