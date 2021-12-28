В Башкирии в тяжелом состоянии находятся 59 инфицированных коронавирусом

13:32, 28 дек 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин традиционно доложил о коронавирусной обстановке в регионе. На 11 часов 28 декабря в республике зарегистрировано 120 914 носителей COVID-19. Суточный прирост составил 304 случая.







Выписались за все время 110 258 человек — 91% от общего числа инфицированных. За минувшие 24 часа выздоровели 375 граждан. 6131 житель региона продолжает борьбу с болезнью, оставаясь дома. В стационарах находятся 184 пациента, 59 из них — в отделениях интенсивной терапии и реанимации.





Первый компонент препарата против коронавируса получили 2 178 664 жителя республики — 87,7% от числа подлежащих вакцинации. Завершили иммунизацию 2 026 697 граждан. Радий Хабиров заключил, что медицина Башкирии спокойна и готова к любым ситуациям в новогодние праздники. Кроме того, 1 февраля главы муниципалитетов должны будут доложить главе Башкирии о выполнении плана о вакцинации населения.





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