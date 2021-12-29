В УГАТУ зарегистрирована вспышка коронавируса среди студентов и преподавателей

10:43, 29 дек 2021

Башкирский Роспотребнадзор расследует вспышку коронавируса в Уфимском государственном авиационном техническом университете. В вузе зарегистрирован «очаг с множественными случаями заболевания».







– Открыто эпидемиологическое расследование на установление причин и условий возникновения и распространение заболевания. Заболеваемость регистрируется как у студентов, так и работников учреждения. Есть случаи заболевания у студентов, проживающих в общежитиях учебного заведения, – передало ведомство.









Эпидемиологи организовали лабораторное обследование контактных с инфицированными лиц, независимо от их иммунного статуса и наличия симптомов. По состоянию на 24 декабря было обследовано 775 человек – в том числе студенты из общежитий.



В Роспотребе добавили, что инспекция выявила нарушения, однако какие именно – не уточняется. Эпидрасследование все еще продолжается.





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