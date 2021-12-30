Минздрав РФ одобрил препарат «КОВИД-глобулин», нейтрализующий коронавирус

12:23, 30 дек 2021

Минздрав России одобрил лекарство «КОВИД-глобулин», который способен нейтрализовать коронавирус. Препарат успешно прошел испытания. Об этом сообщили в Ростехе.







«Разработка холдинга „Нацимбио“ Госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат „КОВИД-глобулин“ получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — указано на сайте Ростеха.





Препарат создали на основе плазмы крови людей, которые переболели коронавирусом. Он содержит антитела к нему. Введение «КОВИД-глобулина» позволит избежать более тяжелого течения болезни и побороть инфекцию. По результатам исследований, в 70% случаев терапия не позволяла перейти заболеванию в тяжелые формы. У зараженных не развивались цитокиновый шторм, тромбоэмболия, почечная недостаточность, не увеличивалась площадь поражения легких. «КОВИД-глобулин» наиболее эффективно показал себя на ранних стадиях болезни.

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«Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса — „КОВИД-глобулина“. Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность», — заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.