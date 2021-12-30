Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 271 пациента

15:22, 30 дек 2021

271 человек заболел коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Общее число инфицированных в республике составило 121 472. Данные на 30 декабря опубликовал региональный оперштаб.





Всего от COVID-19 вылечились 110 991 житель республики, в том числе 357 выздоровели за минувшие сутки. Скончался от коронавируса за последний день 21 пациент, за всё время – 4382.



Привились первым компонентом – 2 188 312 человек, завершили вакцинацию – 2 046 481 человек.

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