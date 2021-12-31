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В Уфе обнаружили штамм коронавируса "омикрон"?

В Уфе обнаружили штамм коронавируса "омикрон"?

13:11, 31 дек 2021

Сегодня, 31 декабря, в Сети активно распространяется информация о появлении нового штамма коронавируса «омикрон» в Башкирии.

В телеграм-каналах опубликовали документ за подписью министра здравоохранения республики Максима Забелина. В нем говорится, что якобы в санатории «Радуга» должны организовать обсерватор для наблюдения за гражданами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидситуацией по заболеваемости новым штаммом коронавируса.

В Минздраве по этому поводу сообщили следующее:

— Это просто о том, что в санатории будет оказываться медицинская помощь, это же не медучреждение, и специалистов нет, — сообщили в ведомстве.


Также в нем сообщается, что гражданам должны организовать сдачу ПЦР-тестов и «при выявлении пациентов с подозрением на инфекцию обеспечить госпитализацию».

Руководитель Роспотребнадзора республики Анна Казак прокомментировала сообщения в беседе с корреспондентом Уфа1.

— «Радуга» у нас готова для тех, у кого выявлен положительный результат по коронавирусу. Речь идет о гражданах, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидситуацией. Сейчас идет эпидемиологическое расследование. Говорить о том, что у нас в республике появился «омикрон», не нужно, так как это неизвестно, — сообщила Казак.

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В «Радуге» сейчас действительно находятся граждане, прибывшие из стран, где активно бушует коронавирус. Их проверяют и выявляют, каким штаммом они болеют.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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