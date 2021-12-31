Коронавирус в Башкирии за последние сутки выявили у 260 жителей

14:15, 31 дек 2021

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Башкирии составляет 121732. Новыми носителями стали 260 жителей.







Среди выздоровевших уже 111335 человек, причем 344 выписались за день. Новыми жертвами вируса стали 25 пациентов, а всего скончались 4407 жителей Башкирии.



В России зафиксировано уже 10499982 случая инфицирования ковидом, 20638 из которых медики выявили за сутки. Больничные закрыли 40692 человека, и всего вылечились от коронавируса 9463919 россиян. При этом болезнь унесла 308860 жизней, за сутки скончались 912 пациентов.



Ранее сообщалось о том, что в Сети активно распространяется информация о появлении нового штамма коронавируса «омикрон» в Башкирии.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram