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Гинцбург сообщил, когда назальная вакцина от COVID-19 поступит в оборот

Гинцбург сообщил, когда назальная вакцина от COVID-19 поступит в оборот

11:10, 04 янв 2022

Назальная вакцина от COVID-19 поступит в продажу в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на центр имени Гамалеи.

Сообщается, что новая форма вакцины эффективна при омикрон-штамме коронавируса. Препарат не только защитит от инфекции, но и предотвратит ее распространение.

Напомним, назальная вакцина появилась в октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что в министерстве земельных и имущественных отношений РБ ввели новые правила для посетителей. Теперь попасть в коридоры государственного ведомства можно только при наличии куар-кода. Однако ни в указе, подписанном главой РБ Радием Хабировым, ни в циркулярах Роспотребнадзора ни слова не говорится, что куар-код нужно предъявлять и при посещении государственных учреждений.


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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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