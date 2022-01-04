Гинцбург сообщил, когда назальная вакцина от COVID-19 поступит в оборот

11:10, 04 янв 2022

Назальная вакцина от COVID-19 поступит в продажу в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на центр имени Гамалеи.







Сообщается, что новая форма вакцины эффективна при омикрон-штамме коронавируса. Препарат не только защитит от инфекции, но и предотвратит ее распространение.



Напомним, назальная вакцина появилась в октябре 2021 года.



Ранее сообщалось, что в министерстве земельных и имущественных отношений РБ ввели новые правила для посетителей. Теперь попасть в коридоры государственного ведомства можно только при наличии куар-кода. Однако ни в указе, подписанном главой РБ Радием Хабировым, ни в циркулярах Роспотребнадзора ни слова не говорится, что куар-код нужно предъявлять и при посещении государственных учреждений.





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